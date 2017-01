EN DIRECT – Un début de match accroché entre la France et l'Islande (7-7)

Après avoir expédié les affaires courantes durant la phase de poule en terminant première avec cinq victoires en autant de matches, il est temps pour l’équipe de France de passer aux choses sérieuses. Avec les huitièmes de finale, c’est le début des rencontres à élimination directe. Et l’Islande se présente sur le chemin des Bleus.





Pour l’occasion, le stade Pierre-Mauroy, en configuration handball, devrait faire le plein puisque environ 30 000 spectateurs sont attendus pour se masser dans les tribunes et donner de la voix. Les partenaires de Nikola Karabatic ont un double objectif : éviter un terrible camouflet avec une sortie de route précoce et faire un pas de plus vers un sixième titre de champion du monde alors que la finale se profile déjà dimanche prochain à Bercy. Coup d’envoi à 18h.