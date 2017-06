EN DIRECT - Suivez avec nous "The Bridge 2017" : Gabart en tête, suivi de Joyon et Coville

Un paquebot ultra puissant (et ultra-mythique) face à quatre maxi-trimarans. Et soudain, un géant des airs qui survole la baie de Saint-Nazaire. Ce dimanche soir à 19 heures, le Queen Mary II s’est élancé depuis Saint-Nazaire en direction de New york sous le regard de dizaines de milliers de spectateurs pour le départ de The Bridge. Au moment du départ, un Airbus A 380 - dont certains composants sont eux-aussi fabriqués à Saint-Nazaire - a survolé les géants donnant à cette course, déjà épique, une dimension encore plus exceptionnelle.





Le Queen Mary, mastodonte, long de 345 m et pesant 150.000 tonnes, affronte désormais quatre des plus grands multicoques au monde, les Ultime. Ces derniers, plus légers ont pris leur distance mais devraient logiquement être rattrapés puis dépassés par le paquebot.





Cette course - en hommage aux soldats américains venus se battre aux côtés de la France il y a 100 ans en 1917 - rassemble quatre skippers français de renoms, Thomas Coville (Sodebo), Francis Joyon (Idec), François Gabart (Macif) et Yves Le Blévec. Ceux ci prendront place sur la ligne de départ pour tenter de rallier New York (soit 3150 milles) avant le paquebot de légende, à bord duquel voyageront 2640 passagers et 1300 membres d'équipage, pour une traversée de six jours.