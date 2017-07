EN DIRECT - "The Bridge 2017" : deux jours après Queen Mary 2, François Gabart (Macif) franchit la ligne

Le Queen Mary 2, mastodonte, long de 345 m et pesant 150.000 tonnes, a affronté quatre des plus grands multicoques au monde, les Ultime. Si le paquebot est entré dans le port de New York samedi au petit matin, François Gabart à la barre de Macif a été le premier des multicoques a franchir la ligne de cette course transatlantique, ralliant Saint-Nazaire à New York.





Le marin et ses cinq hommes d'équipage, en tête sur l'intégralité de la course, ont franchi la ligne à 13h31 locale (19h31 française, 17h31 GMT), après 8 jours 00 h 31 min de traversée, avec plusieurs heures d'avance sur leur poursuivant direct, Francis Joyon (Idec).





Baptisée The Brigde - en hommage aux soldats américains venus se battre aux côtés de la France il y a 100 ans en 1917 - cette course rassemble quatre skippers français de renoms, Thomas Coville (Sodebo), Francis Joyon (Idec), François Gabart (Macif) et Yves Le Blévec.