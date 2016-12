Voile : Thomas Coville accueilli en héros à Brest après avoir battu le record du tour du monde en solitaire

Le tour du monde en 49 jours. Thomas Coville, le skipper de Sodebo Ultim', a réussi son pari fou en pulvérisant dimanche le record du tour du monde à la voile en solitaire avec huit jours d'avance sur l'ancien record détenu par Francis Joyon depuis 2008. Ce lundi matin, il a été accueilli en fanfare et en larmes à Brest par des centaines de fans, après une dernière nuit "de décompression" à bord de son maxi-trimaran, où l'a rejoint son équipe. Une nuée de bateaux étaient allés à sa rencontre à l'entrée de la rade de Brest.





"C'est une arrivée qui me libère de beaucoup de choses", a-t-il dit. "Les 49 jours et trois heures, ça n'est rien. Ce n'est pas ça qui compte", a-t-il confié, avant de plaisanter : "Le 49-3, c'est pour les gens qui passent en force". Et une pique à Manuel Valls !