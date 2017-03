Équipe de France : Deschamps ouvre en grand la porte à un retour de Benzema

Didier Deschamps a mis de l’eau dans son vin. Le sélectionneur de l’équipe de France avait traversé une période agitée juste avant l’Euro 2016, à l’issue de laquelle il avait lancé : "Ce qui a été dit est inacceptable. Je ne pardonnerai jamais." En cause : les accusations de racisme d’abord lancées par Éric Cantona, selon lequel c’est à cause de leurs origines si Hatem Ben Arfa et Karim Benzema n’ont pas été retenus pour disputer l’Euro. L’attaquant du Real Madrid avait surenchéri : "Didier Deschamps a cédé sous la pression d’une partie raciste de la France." On pensait alors que l’affaire en resterait là. Qu’on ne reverrait plus Benzema chez les Bleus. Sauf que, ce mercredi, le coach a tenu un discours sensiblement différent des précédents.