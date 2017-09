Équipe de France : Dembélé, Pogba et Mendy sur le carreau, à quoi va ressembler la liste de Deschamps ?

Dans le but, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola - étincelant mercredi avec le PSG face au Bayern Munich (3-0) - seront vraisemblablement de la liste. En défense, Deschamps devrait s'appuyer sur la même ossature que face aux Pays-Bas (4-0) fin août et au Luxembourg (0-0) en début de mois. Ainsi, Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Laurent Koscielny et Presnel Kimpembe sont attendus au rendez-vous en charnière centrale. Tout comme Djibril Sidibé et Christophe Jallet, à droite.





En revanche, l'absence annoncée mais non confirmée de Benjamin Mendy, touché au genou droit samedi dernier lors de la victoire de Manchester City face à Crystal Palace (5-0). Mardi, après la victoire de son équipe face au Shakhtar Donetsk (2-0) en Ligue des champions, son entraîneur Pep Guardiola a laissé entendre que l'ancien Monégasque serait absent plusieurs mois. "Ce sera un peu long, plus long que ce que nous imaginions, ce qui est dommage", a-t-il commenté. Pour le remplacer, la seule solution viable qui se présente aujourd'hui à Deschamps est de convoquer Lavyin Kurzawa. Le Parisien, victime d'un chantage à la vidéo après avoir tenu des propos déplacés sur son sélectionneur, devrait malgré tout être de la partie.