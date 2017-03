Équipe de France : le forfait de Djibril Sidibé rappelle l’inquiétante pénurie au poste d’arrière droit

Mais ceci n’explique pas encore pourquoi il y a du choix à gauche, avec Benjamin Mendy, Layvin Kurzawa et autre Lucas Digne, mais pas à droite, où, derrière Sébastien Corchia, on se demande bien qui pourrait aspirer à la sélection nationale. Quand Didier Deschamps avait été contraint de justifier le retour de Chistophe Jallet, il avait pointé : "C'est un poste où il y a un peu moins de possibilités et où il n'y pas beaucoup de jeunes, peut-être parce qu’il y a beaucoup d'étrangers qui l'occupent en Ligue 1." Manière de dire que, si relève il y avait, elle n’aurait de toute façon pas la possibilité de se faire les griffes sur les pelouses françaises. Dit autrement : on n’est pas rendu.