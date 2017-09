Ousmane Dembélé, Pogba... et maintenant Benjamin Mendy forfait pour les prochains matches des Bleus ?

Ça commence à faire beaucoup. Déjà obligée de faire sans Ousmane Dembélé, victime d'une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse gauche et sur le flanc pendant près de quatre mois, et Paul Pogba, touché aux ischio-jambiers et dont la gravité de la lésion et la durée d'indisponibilité restent inconnues, l'équipe de France pourrait devoir se passer de Benjamin Mendy pour les ultimes rencontres qualificatives pour la Coupe du monde, face à la Bulgarie et la Biélorussie début octobre. Un énième coup dur pour les Bleus alors que le sélectionneur Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs retenus ce jeudi.





Touché au genou droit samedi dernier lors de la victoire de Manchester City face à Crystal Palace (5-0), le latéral gauche le plus cher du monde (57 millions d'euros) devrait bel et bien être forfait pour le prochain rassemblement à Clairefontaine. Son genou aurait enflé, laissant craindre au staff médical des Citizens une lésion des ligaments. Selon la presse britannique, l'ancien Monégasque est attendu rapidement à Barcelone, où il va consulter le Dr. Ramon Cugat, spécialiste mondial du genou et ami de longue date de Pep Guardiola.