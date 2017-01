Etat de santé de Schumacher : "Sa famille ne dit pas toute la vérité"

Il veut briser le silence. Trois ans après le terrible accident qu'a subi Michael Schumacher sur une piste de Méribel le 29 décembre 2013, c'est toujours un épais mystère qui entoure l'état de santé de l'ancien pilote de F1. Rumeurs en tout genre, démenties ou non par son entourage, on ne sait en fait pas vraiment comment va Schumi. Le dernier point médical, effectué sous la contrainte afin de contredire une information de Bild affirmant que le septuple champion du monde (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) pouvait "à nouveau marcher", date de septembre dernier et n'est pas entré dans plus de détails. Tout juste sait on que Schumacher poursuit une convalescence longue et douloureuse à son domicile suisse depuis septembre 2014 et sa sortie du coma.