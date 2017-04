Etats-Unis : enceinte de 6 mois, Dana Vollmer nage toujours en compétition

Vollmer, 29 ans, n'était plus apparue en compétition depuis les JO-2016. Elle a d'ailleurs signé le 55e chrono de la journée en 27 sec 59/100e, à plus de deux secondes de son record personnel (25.09). "Le chrono n'a pas d'importance, mon classement non plus, je suis simplement heureuse d'être là", a-t-elle expliqué. Toutefois, l'Américaine a déjà le regard rivé sur les JO-2020 de Tokyo et a décidé de s'entraîner le plus longtemps possible avant de mettre au monde un petit garçon prévu au mois de juillet.





"Je fais essentiellement du travail d'endurance, ce qui me permet de garder mon feeling pour l'eau", a-t-elle déclaré. Après les JO-2012 de Londres, où elle a remporté trois titres (100 m papillon, relais 4x200 m et 4x100 m quatre nages), elle avait fait une pause d'un an pour donner naissance à son premier bébé.