Euro féminin de basket : la France s'incline en finale

A l'issue de ce match, Céline Dumerc, très émue a estimé qu'il n'y avait pas énormément de regrets à avoir car on est tombé sur une très belle équipe d'Espagne", a-t-elle déclaré. "On n'a pas su rentrer dans le match, on a subi leur agressivité et leur talent offensif. Elles ont des joueuses monstrueuses comme Torrent. Elles ont des individualités qui portent toute l'équipe. Et on a été dans le dur, tout simplement. Je ne vois pas trop comment on aurait pu gagner, même en 120 minutes, on n'aurait pas trouvé les ressources pour revenir", a reconnu la capitaine de l'Equipe de France de Basket.





"C'est quand même une médaille d'argent (les larmes aux yeux). J'ai vécu des années de malade. Bien sûr j'aurais aimé finir autrement, crier comme une folle. Il faut toujours relativiser. J'ai beaucoup de médailles autour du cou. Je sais aussi ce que c'est de ne pas avoir de médaille. On veut toujours plus, mais cela a été une sacrée fierté de porter ce maillot bleu. J'ai envie de dire merci. A tous les coaches, mes coéquipières, mes staffs et tous ceux qui m'ont suivie. Cela a été des années merveilleuses", a confié la championne.