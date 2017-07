EXCLUSIF – JO 2024 : les Français voient d’un bon œil l’organisation des Jeux pour l’économie du pays

D’après le Centre de droit et d'économie du sport (CDES), l'impact économique des JO 2024 est estimé entre 5,3, milliards d'euros - dans le pire des scénarios - et 10,7 milliards - dans le meilleur des cas -. Le scénario médian s'établit à 8,1 milliards. Le tourisme devrait bénéficier entre 1,4 et 3,5 milliards d'euros de retombées.





Autre chiffre à retenir : une estimation de création d’emplois comprise entre 119.000 et 247.000. Pour beaucoup des emplois temporaires, mais un nombre important d'entre eux pourrait être pérennisé, dans le tourisme et la construction notamment. En face, la ville de Los Angeles, qui brigue elle aussi l'organisation de ces JO 2024, n'a pas dit son dernier mot. On saura le 13 septembre prochain qui les aura en premier et qui devra attendre 2028.