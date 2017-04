Explosions à Dortmund : stupeur, bar et canapé, Guillaume, supporter de Monaco, a passé la nuit chez l’habitant et nous raconte

Ambiance "colonie de vacances où on ne connaît personne" ? "C’est ça", acquiesce Guillaume. "Benjamin nous a dit de nous installer dans le canapé" et la joyeuse bande a pu dormir sur ses deux oreilles. Le réveil a été plus compliqué. Levés avant 7h, les Valenciennois devaient quitter l'appartement de leur nouvel ami allemand, "parti travailler". Ils étaient encore chez lui au moment de notre échange. Leur programme de la journée ? "On va se promener dans le centre de Dortmund, aller faire les magasins". Et assister au match, dont le coup d'envoi sera donné à 18h45. "On est quand même venu pour voir un match", insiste Guillaume. Avec comme pronostic, une victoire monégasque. Evidemment.