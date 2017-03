Mercedes retire son message de soutien à Michael Schumacher sur ses F1

Les fans, en colère, ont remarqué la suppression de la mention le mois dernier lors de la présentation des nouvelles monoplaces. L’explication du constructeur allemand n’est tombée que quelques semaines plus tard l'un de ses porte-parole : "Si on a retiré cette inscription, c'est afin de libérer le message pour l'avenir. "Keep Fighting" est devenue, fin 2016, une initiative encourageant les gens à s'inspirer de son caractère légendaire de combattant." Mercedes promet également une nouvelle opération de soutien à son ancien pilote.





Pour rappel, Michael Schumacher a été victime d’un accident de ski à Méribel en décembre 2013. Longtemps plongé dans le coma, le septuple champion du monde poursuit désormais sa convalescence chez lui.