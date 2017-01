F1 : une rue en hommage à Jules Bianchi bientôt inaugurée à Nice

Comme une évidence. Enfant du pays et malheureusement disparu après un tragique accident de course survenu le 5 octobre 2014 sur la piste de Suzuka, Jules Bianchi et sa disparition n'ont pas été oubliés par les Niçois. Au moment de l'annonce du décès du jeune homme, le 17 juillet 2015, déjà, une vive émotion avait saisi la ville. Et elle devrait être ravivée lundi prochain, lorsqu'une rue portant le nom du pilote disparu sera inaugurée.