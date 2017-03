FC Barcelone-PSG : avant le match retour, Paris se la joue "force tranquille"

Concrètement, on sait que, pour l’occasion, les Catalans troqueront leur habituel 4-3-3 pour un 3-4-3. C’est-à-dire un joueur de moins en défense et un milieu supplémentaire. "Ils vont changer de tactique pour avoir la possession du ballon au milieu, ça comporte des risques mais ça paye, on a vu leurs derniers résultats (des victoires 6-1 contre Gijon et 5-0 face au Celta Vigo, ndlr). Sauf que nous aussi, on est forts au milieu, et on voudra le ballon, promet Blaise Matuidi. Et quand on ne l’aura pas, on ira les chercher, sur tous les fronts, pas seulement au milieu. On est préparés pour ça." L’international français a ajouté, plus explicitement : "On a su les mettre en difficulté à l’aller, il va falloir le refaire, mais différemment. On va essayer de marquer des buts. On ne va pas changer de philosophie maintenant."