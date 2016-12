Fed Cup : Mary Pierce nommée capitaine adjointe de Yannick Noah

"J'ai été honorée et touchée que Yannick me fasse cette proposition. C'est un honneur et un privilège de représenter la France. Je suis très contente et j'ai hâte de commencer l'aventure avec toute l'équipe", a-t-elle déclarée sur le site officiel de la FFT. Double vainqueur de la Fed Cup (1997 et 2003), l’ancienne numéro 3 mondiale a par ailleurs détaillé les contours de sa mission qu’elle débutera en février prochain à l’occasion du premier tour contre la Suisse à Genève. Un rôle qui se rapprochera de celui de Cédric Pioline en Coupe Davis.