Ferdi Kübler, légende du cyclisme des années 1950, est mort à 97 ans

En Suisse, il était appelé "notre Ferdi national". Champion de cycliste à la fin des années 1940 et au début des années 1950, Ferdinand, dit Ferdi, Kübler (97 ans) est décédé jeudi après-midi dans un hôpital zurichois, rapportent ce vendredi matin les médias locaux. Celui qui avait ensuite dominé sa discipline - à la faveur d'une impressionnante série de victoires sur le Tour de France (1950), aux Championnats du monde sur route (1951) et par deux fois sur Liège-Bastogne-Liège (1951-1952) et la Flèche wallonne (1951-1952) - était resté dans les mémoires pour son talent, mais aussi sa rivalité avec son compatriote Hugo Koblet, vainqueur du Tour de France 1951 et du Tour d’ Italie 1950.