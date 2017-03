Fifa : pour Michel Platini, Sepp Blatter voulait son "scalp"

D'ailleurs, il en est certain, c'est Sepp Blatter qui est à l'origine de l'affaire concernant ces arriérés de salaire payés au bout de huit ans, par la Fifa. "Blatter ne défend personne d’autre. Il ne m’a jamais défendu. C’est le plus gros égoïste que j’ai vu de ma vie. Il a toujours dit que je serais son dernier scalp. Je sais qu’il faisait une fixation sur moi", confie-t-il.





Ce qui l'a blessé dans toute cette affaire ? Le peu de soutien qu'il a reçu. Il se dit d'ailleurs rancunier mais pas revanchard. "Je suis un peu dans la déception par rapport à tout ce que j’ai fait pour le football. 99 % des gens m’ont soutenu mais seuls 1 % m’ont aidé. Il n’y a pas un mec qui s’est levé au niveau des fédérations nationales. Au niveau de la Fédération française, j’espère avoir un signe à l’avenir. J’ai été soutenu par la terre entière. Mais pas aidé. Même en France", lance-t-il, visiblement peiné.





Aujourd'hui, il tient à laver son honneur. "Cela m’a blessé d’avoir été mis dans le même sac que d’autres. On a relié Michel Platini à la 'corruption à la FIFA'. Aujourd’hui, je me bats parce que je n’ai rien fait. Je me bats contre l’injustice. Si j’avais fait la moindre connerie, j’aurais dit de moi-même : 'Mettez- moi la suspension que vous voulez, j’ai fait une connerie, j’arrête, au revoir'. Je serais parti et vous n’auriez plus entendu parler de moi", se défend-il. Et son Euro 2016, comment l'a-t-il vécu ? Hé bien un peu comme tout le monde, à vrai dire : "Bière, pizza. Je me suis régalé, je l’ai vu avec des amis".