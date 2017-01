Mondial de hand 2017 : Nedim Remili, l'as de la gâchette

"Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ", disait l'autre. Un vers du Cid qui peut correspondre à Nedil Remili, 21 ans. Et pour cause, le natif de Créteil marche sur l'eau dans ce Mondial 2017. Avec cinq buts en 8e contre l'Islande, six autres en quart contre la Suède et six à nouveau en demi-finale face à la Slovénie, Remili est le meilleur buteur des Bleus avec 33 réalisations.





De bon augure avant d'affronter la Croatie ou la Norvège à Bercy, dimanche, à 17h30. Un bilan exceptionnel qui épate le staff français.