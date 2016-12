Fiotte, Allemagne nazie, musculation du cerveau... les grosses punchlines qui ont marqué le sport en 2016

En fin de contrat avec le PSG et non prolongé par les dirigeants qui veulent donner un nouveau souffle à leur projet (d'ailleurs depuis un peu retombé quand même...), Zlatan Ibrahimovic (35 ans) quitte donc Paris après quatre saisons et 156 buts marqués en 180 matches. Monstrueux, tout comme cette phrase restée culte qu'il lâche sur Twitter pour officialiser son départ le 13 mai dernier, à la veille de son ultime match au Parc des Princes : "Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende". Et effectivement, maintenant que le Suédois fait le bonheur de Manchester United (10 buts lors des 11 derniers rencontres...) et que le PSG patine en Ligue 1, on se dit qu'il n'avait pas forcément tort...