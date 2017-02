Football : Alex Morgan, la "David Beckham" au féminin, pose ses crampons à Lyon

DROIT AU BUT - Son nom rassemble déjà des millions de fans et son sourire électrise déjà le football français. Bien plus qu’une joueuse, Alex Morgan est une star aux Etats-Unis. A 28 ans, elle a choisi de quitter son pays pour la France et le club de football féminin de Lyon pour un contrat de 6 mois. Et les supporters eux, semblent approuver ce choix.