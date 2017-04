Football : des joueurs de l'OL agressés sur le terrain par des supporters bastiais

L'incident s'est déroulé alors que les équipes étaient à l'échauffement. Une cinquantaine de supporters bastiais ont pénétré sur la pelouse du stade Armand-Cesari de Furiani pour s'en prendre violemment à une partie de l'équipe rhodanienne et de son staff. La sécurité du club s'est rapidement interposée pour protéger les Lyonnais. Après quelques minutes de bousculades, de coups et d'insultes, les membres de l'Olympique Lyonnais sont retournés au vestiaire et les supporters ont, eux, regagné leur tribune.





Les deux équipes devaient s'affronter à 17 heures mais le coup d'envoi du match a été reporté. Les deux équipes ont ensuite regagné leur vestiaires et la tenue de la rencontre est incertaine.





Depuis la publication des photos de cet incident, les commentaires et les critiques inondent les réseaux sociaux. Voici les images publiées par OL TV, la télévision du club lyonnais.