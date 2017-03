Entre dépit et moqueries : l'humiliation du PSG face au Barça vu de Twitter

Il est 20h45, les supporters parisiens y croient. Il faut dire que toutes les conditions étaient encore réunies à cette heure-là pour que le PSG se qualifie en quarts de finale de la ligue de Champions, après leur domination face au FC Barcelone lors du match aller (4-0).





Mais ça, c'étaient avant que les Catalans se réveillent et imposent définitivement leur jeu. Résultat 6-1 ce mercredi soir au Camp Nou. Un score difficile à accepter pour ceux qui voyaient le PSG aller beaucoup plus loin dans la compétition. Alors sur Twitter, il y a de la tristesse bien sûr, de la solitude aussi. L'heure n'est plus à la fête.