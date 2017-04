PSG : Olivier Létang claque la porte, Patrick Kluivert pas sûr de rester

C'est en 2012, un an après la reprise du PSG par QSI, que Létang est arrivé à Paris en provenance du Stade de Reims à la demande de Leonardo. Approché par l'AS Monaco et le RC Lens l'été dernier, il avait été promu en octobre dernier en devenant officiellement directeur sportif du PSG, deux ans aprèss le départ du Brésilien. Mais la venue dans le même temps de Patrick Kluivert au poste de directeur du football a considérablement affaibli sa parole et son aura au sein du club parisien. En effet, les deux hommes n'ont jamais réussi à fonctionner en commun, et le départ de l'un des deux semblait inéluctable.