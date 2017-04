Formule 3 : Mick, le fils de Michael Schumacher, n'inscrit aucun point mais marque les esprits

Durant ses premières années de sa carrière, le fils à "Schumi" avait terminé second du championnat du monde et d'Europe de Karting. Une impression confirmée la saison dernière puisqu'il s'est adjugé la deuxième place en finale du classement de Formule 4. Mick Schumacher disputera dix manches de F3 cette saison. "Je veux me mesurer aux meilleurs et ils roulent tous en Formule 1", a indiqué l'ambitieux jeune homme.





De quoi donner du baume au cœur à la famille Schumacher, qui continue de veiller depuis maintenant plus de 3 ans sur Michael. Le septuple champion du monde de F1 ayant été gravement blessé le 29 décembre 2013, lors d'un chute en skis sur les pistes de Méribel.