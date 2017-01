Francis Joyon boucle son tour du monde à la voile en 40 jours et signe un nouveau record

Les records tombent les uns après les autres. Après Thomas Coville et Armel Le Cléac’h, c’est au tour de Francis Joyon et son équipage de pulvériser le record du tour du monde à la voile de leur catégorie (multicoques). Âgé de 60 ans, le skipper d’Idec Sport a rallié l’arrivée du Trophée Jules Verne ce jeudi matin, peu avant 9 heiures, en à peine plus de 40 jours (40 jours, 23 heures et 30 minutes), explosant l’ancien temps de référence détenu depuis 2012 par Loïck Peyron et ses treize équipiers (45 jours, 13 heures et 42 minutes).