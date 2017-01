Futur papa, Jo-Wilfried Tsonga va zapper le premier tour de Coupe Davis contre le Japon

"Cette année 2017 va être différente, puisque Noura est enceinte et que je vais donc être papa d’un petit bébé ! Je suis très famille, j’ai besoin de cela et ça peut être un moteur. Mais il va falloir que j’aménage bien mon calendrier et ma saison", avait annoncé Jo-Wilfried Tsonga le 1er novembre dernier. Déjà évoqué à l’époque, le forfait du numéro 12 mondial pour le premier tour de la Coupe Davis contre le Japon (3 au 5 février) a été confirmé par le principal intéressé ce mardi matin dans les minutes qui ont suivi son élimination en quarts de finale de l’Open d’Australie face à Stan Wawrinka.