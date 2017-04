À tous les amateurs de vitesse, la billetterie du Grand Prix de Formule E de Paris est ouverte !

Les curieux pourront également visiter l’Allianz eVillage, gratuit et ouvert dès le vendredi 19 mai de 12h à 22h. Si le village du Grand Prix électrique ne donnera pas accès aux tribunes et la visibilité sur la piste sera limitée, elle permettra aux visiteurs de découvrir toutes les animations et expériences proposées par Formula E.





Les visiteurs auront ainsi l’occasion de suivre toutes les actions en direct depuis les écrans géants et s’approcher au plus près de leur pilote préféré lors de la séance d’autographes. Des simulateurs de course seront également à disposition pour tester les talents de pilote de chacun avec pour récompense de défier un pilote de Formula E, pendant la eRace.