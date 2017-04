Guy Amalfitano, unijambiste, s'apprête à traverser le Canada... en courant

A seulement 17 ans, la vie de Guy Amalfitano bascule. Atteint d’un cancer virulent qui aurait pu l’emporter, il perd sa jambe droite. Pendant sa longue convalescence à l’hôpital, il tombe sur un reportage qui va lui sauver la vie. Ou en tout cas, lui donner un nouveau sens. Il découvre un jeune canadien, Terry Fox, amputé comme lui d’une jambe, qui a décidé de traverser de part en part le Canada. Guy reprend espoir, se rassure et décide de reprendre le sport.





Il commence par le ski et devient athlète de haut niveau. Le jeune homme rejoint l’équipe de France handisport et dispute ses premiers Jeux Olympiques à Calgary en 1988. Depuis, il multiplie les exploits sportifs. Il s’est notamment mis à la course à pieds. Il utilise des béquilles spécialement conçues pour lui avec des gros amortisseurs aux bouts pour limiter les chocs et des poignées adaptées pour éviter l’échauffement de ses mains. Guy a également développé une technique de course particulière, il fait un cloche pied en plus à chaque pas, ce qui lui permet d’avoir un bon rythme et d’atteindre une vitesse moyenne de course de 8 à 10 kilomètres/heure. Une technique qui lui a vaut le surnom de « Kangourou », qui est désormais tatoué sur son mollet.