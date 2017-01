Handball - les Experts en finale : quatre raisons de se méfier de la Norvège

Si la France peut s’appuyer sur des joueurs de classe mondiale à tous les postes, les Norvégiens possèdent eux l’une des futures stars du handball. Âgé de 21 ans, le demi-centre Sander Sagosen traîne déjà une envieuse réputation. Désigné meilleur espoir international par le site Handball-Planet en 2015 et 2016, il fait partie de l’équipe-type de l’Euro 2016 et est élu meilleur demi-centre de la compétition. Organisateur de jeu, Sagosen débloque régulièrement les situations par un exploit individuel et fait partie des meilleurs buteurs du Mondial avec 40 réalisations. Il rejoindra le PSG la saison prochaine.





Si vous voulez comprendre de quoi est capable Sander Sagosen, rendez-vous à la 27e seconde de la vidéo ci-dessous.