Paris suspects : on vous refait le film de cette affaire qui va gâcher la fête du titre aux frères Karabatic cette semaine

30 septembre 2012

Coup de théâtre : après le match entre le PSG et Montpellier qui se déroule à Paris, six joueurs montpelliérains (les Karabatic, Robin, Prost, Gajic et Hmam, depuis mis hors de cause) et deux parisiens (les ex-Héraultais Bojinovic et Honrubia) sont interpellés et placés en garde à vue. Deux autres joueurs du MAHB sont placés en garde à vue dans la soirée (Tej et Kavticnik, qui sera mis hors de cause). Le lendemain, huit membres de l'entourage des joueurs sont placés en garde à vue.