Handball : Philippe Médard, l'ancien gardien de l'équipe de France, est mort à 58 ans

"Sa disparition est terrible. Il était peut-être le plus doué de sa génération. Il est aussi celui qui a le plus brûlé la chandelle par les deux bouts; et ce n'est pas seulement une formule. Il était malade depuis un certain temps et son organisme était fatigué", a commenté l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (1985-2001) Daniel Costantini.