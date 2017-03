Handball : Thierry Omeyer et Daniel Narcisse tirent leur révérence

Arrivés en équipe de France dans les années 1999-2000, Omeyer et Narcisse ont été avec Nikola Karabatic, leur coéquipier du Paris Saint-Germain, les principaux acteurs de la fabuleuse aventure des handballeurs français.





Ils ont bâti un palmarès incomparable et fait de la France, la référence masculine de leur sport. Avec les "Costauds" de Daniel Costantini d'abord et surtout les "Experts" de Claude Onesta, ils ont empoché deux titres olympiques en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres, trois européens en 2006, 2010 et 2014, cinq mondiaux pour le gardien Thierry Omeyer (2000, 2009, 2011, 2015, 2017) et quatre pour Daniel Narcisse.





Ils ont également chacun été élus meilleur joueur de l'année (Omeyer en 2008, Narcisse en 2012). Le titre mondial, décroché à Bercy en janvier dernier, seize ans après celui de 2001, sonnait comme une fin rêvée pour ces deux monuments du handball, rentrés frustrés des Jeux olympiques de Rio en août 2016 avec "seulement" la médaille d'argent autour du cou.