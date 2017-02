Ultras : baisse des violences entre supporters autour et dans les stades

"On connait aujourd’hui une situation assainie dans les enceintes sportives", poursuit le "Monsieur Hooligans" de la police nationale. Mais il prévient : "Ça ne veut pas dire que les comportements ne peuvent pas changer. On a parfois des événements isolés : des rixes entre supporters qui se croisent de façon inopinée sur une aire d’autoroute par exemple. Mais on n’observe plus de fights programmées entre fans".





Ce bilan à la baisse est aussi à relativiser au regard de l’état d’urgence en vigueur depuis novembre 2015 qui a permis aux autorités d’interdire plus facilement et en nombre certains déplacements de supporters jugés à risque. Les associations de supporters et les avocats de défense des supporters dénoncent régulièrement des mesures trop restrictives.