La liste des 30 nommés pour le Ballon d'or 2017 dévoilée ce lundi

Mais qui va succéder à Cristiano Ronaldo et obtenir le Graal des footballeurs, le Ballon d’or ? Ce lundi, France Football va dévoiler ce lundi tout au long de la journée et par ordre alphabétique le nom des 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or 2017. Contrairement aux six dernières passées où le magazine était en partenariat avec la FIFA, France Football organisera à nouveau seul la cérémonie.