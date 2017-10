Bulgarie-France : les Bleus en terrain hostile, Sofia imprenable ?

LCI : Drame du foot français, le match du 17 novembre 1993 a été vécu comme un exploit en Bulgarie. Vous en parlait-on encore lorsque vous étiez du côté de Sofia ?

Jérémy MANZORRO : Croyez-moi, les Bulgares s'en souviennent. Ils n'ont pas oublié. Quand j'en discutais avec eux, ils me chambraient un peu. Ils me répétaient souvent "on a gagné, on a gagné". Mais je crois que le match de samedi sera différent. Si elle y va sereinement, l'équipe de France va l'emporter. J'en suis totalement convaincu.

LCI : Cela a tout de même tout d'un traquenard pour l'équipe de France...

Jérémy MANZORRO : Cela dépendra de l'état d'esprit dans lequel les Bleus seront au coup d'envoi. Ils vont sans doute se dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais s'ils venaient à être trop "à la cool" (sic), les Bulgares leur feront savoir et joueront le coup à fond.