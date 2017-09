JO d'hiver 2018 : Martin Fourcade désigné porte-drapeau de la délégation française

Le Français de 29 ans succède ainsi à Jason Lamy-Chappuis, champion olympique de combiné nordique et porte-drapeau en 2014, et Vincent Defrasne, autre biathlète, désigné en 2010. Le palmarès de Martin Fourcade, originaire des Pyrénées-Orientales, est sans égal dans le panorama des sports d'hiver français : il compte à son actif 11 titres mondiaux et six victoires en Coupe du monde générale.