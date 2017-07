Jeux olympiques : la visite virtuelle en 3D de Paris en 2024

Ce dimanche et jusqu'à mardi, la ville de Paris appuyée par Emmanuel Macron défendra sa candidature aux JO 2024 à Lausanne, en Suisse. Une étape cruciale pour le projet. Et même si l’on ne sait pas encore si la capitale française accueillera cet événement sportif mondial, TF1 a reconstitué en 3D le plan du village olympique pour une visite... plus que réaliste.