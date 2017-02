Jeux Olympiques : "Made for Sharing", donnez votre avis sur le slogan officiel de Paris 2024

Cette annonce intervient alors que Los Angeles, Budapest et Paris, toutes trois candidates à l'organisation des jeux Olympiques 2024, venaient de remettre en début de journée au Comité international olympique (CIO) la 3e et dernière partie de leur dossier de candidature. Consacré à l'héritage et à la livraison des Jeux, ce dernier chapitre donne une image concrète du déroulé de la quinzaine olympique et de son pendant paralympique sur le plan logistique: transports, hébergement, sécurité, expérience des athlètes et des spectateurs... La ville hôte des JO-2024, qui succédera à Tokyo, sera désignée le 13 septembre à Lima lors de la 130e session du CIO.