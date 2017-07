JO 2024 : découvrez ce à quoi devraient ressembler les installations de Paris... en 3D

Ce dimanche a débuté à Lausanne, en Suisse, une semaine décisive pour l'attribution des Jeux Olympiques 2024. Un rendez-vous important pour la France, candidate pour l'obtention et l'organisation de l'événement sportif mondial. Pour convaincre les membres du CIO et les représentants des fédérations internationales, qui tiendront mardi une session extraordinaire où doit être validé un double vote en septembre qui garantira à Los Angeles et Paris d'obtenir les JO soit en 2024 soit en 2028, le pays est prêt à mettre le paquet.





Le projet de la France est-il viable ? Pour le savoir, TF1 a reconstitué en 3D ce qui devrait être le village olympique si la France est bein sélectionnée. Tout d'abord, le village olympique abriterait des logements utiles et durables qui seraient ensuite revendus en appartements. A Trocadéro, une fan zone côtoierait le parc olympique du Champ de Mars, sur lequel serait installé un terrain de beach volley à la capacité d'accueil de 13.000 spectateurs. Le Grand Palais près des Champs-Elysées accueillerait les compétitions d'escrime et de taekwondo.