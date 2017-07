JO 2024 : le "grand oral" de Paris et de Macron devant le CIO, c'est aujourd'hui

"J'ai vraiment confiance, je crois qu'on peut écrire une belle histoire entre Paris et Los Angeles. Et notamment le fait qu'il y ait cette amitié entre Eric Garcetti (ndlr : le maire de Los Angeles) et moi-même peut nous permettre de faire une proposition au CIO qui fasse trois gagnants", a expliqué lundi la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle faisait référence au fait que le CIO devrait donner son feu vert à une double attribution des JO 2024 et 2028, ce qui permettrait à Paris d'obtenir 2024 et Los Angeles 2028.





Il ne restera alors plus qu'à fixer les modalités de cette double attribution, car le président de l'instance olympique n'en démord pas : il y aura bien un vote lors de la session du CIO à Lima le 13 septembre, qui devait initialement désigner seulement la ville hôte de 2024.