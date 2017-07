JO 2024 - Macron devant le CIO pour défendre la candidature de Paris : "Les valeurs de l’olympisme, ce sont nos valeurs"

Le président de la République voit également dans l'organisation des Jeux olympiques "un formidable outil de mobilisation de toute une société". "Le sport est un élément important du projet de société que nous portons et que je vais porter pour le pays. Par le sport, on accède à une place dans la société et on casse des barrières. Quand on porte un projet d'émancipation économie, social, et culturel, le sport est aussi un des éléments de cette bataille", a-t-il jugé.





A ses côtés, le patron de la délégation française, Tony Estanguet, et la maire de Paris, Anne Hidalgo, n’ont pas caché leur enthousiasme et leur optimisme après ce grand oral. "On a donné le meilleur de nous-mêmes, on a jeté toutes nos forces dans cette bataille", a notamment souligné Anne Hidalgo.