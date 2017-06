VIDÉO - JO 2024 : Piste d'athlé sur la Seine, plongeoir de 17m, un duo Estanguet-Hidalgo... Paris sort le grand jeu pour la Journée olympique

A moins de trois mois de la désignation à Lima au Pérou de la ville hôte des Jeux Olympique de 2024, Paris organise ces vendredi 23 et samedi 24 juin des activités sportives à l’occasion de la Journée olympique (célébrée tous les 23 juin). Désireuse de promouvoir toujours plus son projet et sa candidature, la capitale française - en "finale" contre Los Angeles pour l’attribution des JO 2024 - propose au public plusieurs activités et démonstrations sportives gratuites sur les bords de Seine.