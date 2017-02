JO 2024 - Plusieurs associations attaquent le slogan en anglais de Paris : la plainte peut-elle aboutir ?

Selon Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris, il s'agit plutôt d'un effet d'annonce pour marquer le coup médiatiquement. "Le fondement juridique n'est pas farfelu, mais étant donné que le sogan a été diffusé en anglais et en français, la manoeuvre du tribunal administratif sera assez étroite et le référé risque de ne pas aboutir", abonde-t-il.





Mais alors, quel est donc le vrai slogan de Paris-2024 : "Made for sharing" ou "Venez partager", qui figurent tous deux dans le dossier de candidature ? "Nous avons deux signatures, l'une en français, qui est 'Venez partager', et une signature en anglais vers l'international qui est 'Made for sharing'", explique Etienne Thobois, directeur général du comité de candidature de Paris-2024, à l'AFP. "On s'exprime en français quand on en a besoin, et devant une audience internationale, on utilise l'anglais ou le français, et même parfois l'espagnol", rétorque ce dernier.