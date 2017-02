JO 2024 : un adversaire en moins pour Paris avec le possible retrait de la candidature de Budapest ?

Initialement, six villes s’étaient déclarées candidates à l’organisation des Jeux Olympiques 2024. Il ne pourrait finalement en rester que deux : Paris et Los Angeles. Après les désistements de Boston, Rome et Hambourg, c’est au tour de Budapest d’envisager un possible retrait de sa candidature au regard des nombreuses réticences émises à ce sujet.





Une pétition lancée par Momentum, un mouvement de jeunes opposants qui dénonce le coût lié à l’organisation des JO à Budapest, a en effet récolté plus de 266.000 signatures afin de répondre à la question suivante : "Etes-vous d'accord avec l'idée que la municipalité de Budapest retire sa candidature à l'organisation des Jeux Olympiques et paralympiques en 2024 ?"