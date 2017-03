NBA : Joakim Noah suspendu 20 matchs pour avoir consommé un produit interdit

La saison de Joakim Noah est bel et bien gâchée. D’après les informations de The Vertical, le joueur des New York Knicks va être suspendu 20 matchs par la NBA. La raison ? Il a été testé positif à un complément alimentaire disponible dans le commerce mais interdit par la ligue de basket-ball américaine.





Le fils de Yannick Noah, blessé au genou gauche depuis le 4 février, sera ainsi suspendu pour 10 matchs dans cette fin de saison ainsi que 10 matchs lors de la saison prochaine. Toujours selon The Vertical, l'enquête de l'Association nationale des joueurs de basket-ball a conclu que Noah n'avait pas "sciemment ou volontairement" violé le programme antidopage, puisqu’il ne savait pas que le produit était illicite. L’annonce officielle de sa suspension devrait intervenir ce samedi.





Joakim Noah joue aux Knicks de New York depuis le début de la saison en cours après avoir passé neuf années chez les Bulls de Chicago. Il a signé un contrat de quatre années pour un montant global de 72 millions de dollars.