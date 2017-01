JT 13H - Handball : pour Claude Onesta, les Bleus doivent "rester lucides et concentrés"

MONDIAL DE HAND – Ancien entraîneur de l’équipe de France et actuellement manager des Bleus, Claude Onesta dévoile les secrets d’une équipe prête à jouer la demi-finale contre la Slovénie. Les joueurs doivent "rester lucides et concentrés" et ne pas se sentir "imbattables" car "à trop vouloir bien faire, on se paralyse un peu".