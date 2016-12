JT 20H - Pour attirer les skieurs, les stations proposent de plus en plus de sensations fortes

ADRÉNALINE - Pendant les vacances de Noël, les stations de ski sont rarement bondées. Pour cause, l’absence de neige et le prix rebutent généralement les vacanciers. Seulement 3% des Français skient pendant les vacances de Noël. Pour se différencier et attirer, des stations comme Tignes proposent des sensations fortes aux vacanciers. Des activités comme le saut à l’élastique à ski, le snowpark, le saut sur des airbags sont proposés aux skieurs. Un moyen de leur offrir une bonne dose d’adrénaline et de sensations fortes tout en restant ludique et sans danger.