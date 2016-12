Toujours plus rapides : dans le ventre des nouveaux voiliers

8 jours et 10 heures. Rarement un record a été battu aussi largement, et c'est Thomas Coville, sur son multicoque, qui s'en est chargé pour son tour du monde en moins de 50 jours. Mais son nouveau temps de 49 jours, 3 heures, 7 minutes et 38 secondes va-t-il tenir autant de temps que le précédent (8 ans) ? Les progrès sont tels dans le domaine que rien en semble pouvoir arrêter cette nouvelle course à la performance.